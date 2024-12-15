إزالة 335 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة للموجة 24

أعلنت محافظة المنيا، إزالة 335 حالة تعدٍ بمراكز المحافظة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ24 لإزالة التعديات، منذ انطلاقها في 7 ديسمبر الجاري، وشملت الإزالات 134 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و187حالة على الأراضي الزراعية، و14حالة بناء داخل الحيز العمراني، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية، وفق الجدول الزمني المعد لضمان إزالة التعديات واسترداد الأراضي.

يُذكر أن الموجة الـ24 شملت ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى من 12 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، وتلتها المرحلة الثانية من 9 إلى 29 نوفمبر، بينما انطلقت المرحلة الثالثة في 7 ديسمبر وتستمر حتى 27 ديسمبر الجاري.