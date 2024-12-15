باستثمارات 2.5 مليون يورو.. وزيرة البيئة تفتتح أول خط إنتاج لإعادة تدوير عبوات الكرتون

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة ، إن منظومة إدارة المخلفات وإعادة التدوير في مصر تلقي اهتماما كبيرا من قبل الحكومة ، مؤكدة أن تجميع المخلفات بصورة خاطئة أو دفنها بصورة غير صحيحة تؤثر بشكل كبير في زيادة الانبعاثات الحرارية.

وأوضحت فؤاد أن المخلفات تؤثر بشكل كبير علي التنوع البيولوجي لو لم يتم التعامل معها بطريقة صحيحة والاستفادة منها اقتصاديا و اجتماعيا مضيفة أن عمل خط تدوير للمخلفات يؤكد علي نجاح الشراكات بين القطاع الخاص والحكومة.

وأشارت إلى أن مصنع تتراباك يعد نموذج ناجح لهذه الشراكات، والحكومة نجحت في كسب ثقة القطاع الخاص لما له من مردود اقتصادي كبير، وأيضا عائد اجتماعي، والحفاظ علي المسؤلية الممتدة للمنتج، مؤكدة أنه خلال الفترة القادمة سيتم إصدار قرار بتطبيق المسؤلية الممتدة للمنتج مضيفة أن العائد الاقتصادي المتوقع من تطبيقه يتراوح من 2 الي 3 مليار جنيه سنويا ، وسيتم إعادة استخدام هذا العائد مرة أخرى في التوسع في تنفيذ المسؤلية الممتدة للمنتجات في قطاعات مختلفة.

جاء ذلك اليوم خلال افتتاح وزيرة البيئة والسفير السويدى بالقاهرة لأول خط انتاج لإعادة تدوير عبوات الكرتون المستخدمة في مصر و هو الأول من نوعه في أفريقيا ، وهو ما يدعم التنمية المستدامة ، و توفير غذاء آمن و الالتزام بتحسين منظومة إدارة النفايات بطريقة أمنة، و إزالة الكربون و هو اتجاه عالمي للحفاظ علي البيئة و تقليل الانبعاثات الحرارية .