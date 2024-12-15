صيدلة بني سويف تنظم ندوة حول استخدام لاقمات البكتيريا كمضاد للأمراض

نظمت كلية الصيدلة بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف،ندوة توعوية بعنوان "لاقمات البكتيريا ومشتقاتها كبديل واعد للمقاومة البكتيرية" جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة شهيرة فوزي المنشاوي عميد الكلية ، والدكتور جلال عبد الحميد وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، حيث حاضر فيها الدكتور كريم عبد القادر الصوفي المدرس بقسم المايكروبيولوجيا والمناعة بالكلية.

ندوة توعوية حول لاقمات البكتيريا كبديل للمقاومة بصيدلة بني سويف

وأوضح الدكتور منصور حسن أن هذه الندوة تأتي في إطار جهود الجامعة لتعزيز الوعي العلمي حول التحديات التي تواجه المجتمع في مجال مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. وأكد أن لاقمات البكتيريا ومشتقاتها تمثل حلاً واعدًا لمواجهة هذه الظاهرة المتزايدة، حيث توفر بدائل جديدة يمكن أن تسهم في تحسين فعالية العلاجات. كما دعا الدكتور منصور جميع الطلاب والباحثين للمشاركة في هذه الفعالية، للاستفادة من خبرات المحاضر وتوسيع آفاقهم في هذا المجال الحيوي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الندوة تناولت آثار الاستخدام غير السليم للمضادات الحيوية المختلفة، بالإضافة إلى خطر وأسباب المقاومة البكتيرية. كما استعرضت الندوة الحلول البديلة للمقاومة البكتيرية، وقد تم عرض حالات ناجحة تم علاجها باستخدام لاقمات البكتيريا.