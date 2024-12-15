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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ولي العهد الأردني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

الأمير الحسين بن
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
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وصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، إلى دولة الكويت، اليوم الأحد، في زيارة رسمية.
وكان في مقدمة مستقبلي ولي العهد الأردني في مطار الكويت الدولي، الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد الكويت، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبداللّه الأحمد الصباح، ورئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
ويرافق ولي العهد الأردني وفد رسمي يضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

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