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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 206 مخالفات تموينية بالمنيا

ضبط 206 مخالفة
ضبط 206 مخالفة تموينية بالمنيا
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أعلنت محافظة المنيا  ضبط 206 مخالفات خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء على مدار يومين متتاليين وذلك بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق.
وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 140 مخالفة في مجال المخابز البلدية ( نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات - اختراق ماكينة مخبز )، و 66 مخالفة فى مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار - تجار تموينيين - سلع منتهية الصلاحية - سلع مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية ).

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