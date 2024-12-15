رئيس "النواب": الأمن القومي العربي كيان واحد لا يتجزأ

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الأمن القومي العربي كيان واحد لا يتجزأ، مشيرًا إلى أن العلاقة التاريخية الراسخة بين مصر وسوريا تجعل من أمن واستقرار سوريا قضية حيوية لمصر.

وأوضح “جبالي” في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن أمن سوريا يرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري والأمن القومي العربي بشكل عام.

وأضاف "جبالي"، أن الجميع يعلم أن موقف مصر من الأزمة الممتدة التي عاشتها سوريا الشقيقة منذ 13 عامًا، كان ولا يزال موقفًا تحكمه اعتبارات الحفاظ على الأمن القومي العربي ويستند على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا وضمان سيادتها على أراضيها دون تفريط أو انتقاص، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها واحترام خيارات الشعب السوري الشقيق وأن الحل للأزمة السورية لا يمكن أن إلا سياسيًا بامتياز.

وتابع، أن الدولة المصرية تمسكت طوال الوقت بقرار مجلس الأمن رقم 2254 كإطار أمثل لبدء عملية سياسية شاملة تقودها إرادة السوريين الحرة وتؤسس لنظام يعكس تعددية الشعب دون عصبية أو طائفية أو إقصاء ويحفظ مؤسساتها الوطنية التي هي ملك لهذا الشعب العريق.