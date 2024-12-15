طلاب زراعة الأزهر في زيارة علمية للمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات

استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) طلاب كلية زراعة جامعة الأزهر بالقاهرة بقسم البيئة والزراعة الحيوية في زيارة علمية للمعمل للتعرف على أنشطة المعمل المختلفة ودوره في منظومة الرقابة على الأغذية والصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

حيث تم عمل تنظيم جولة تفقدية للطلاب بأقسام المعمل المختلفة وقد قام السادة الباحثين بالمعمل بتقديم شرح مفصل عن دور كل قسم وما يقدمه من خدمات تحليلية وطرق الكشف عن الملوثات والأجهزة المستخدمة في طرق الفحص المختلفة والتي تعتبر الأحدث في العالم والذي يتميز المعمل باقتنائها كما تطرق الباحثين إلى اعتماد المعمل من جهات الاعتماد الدولية وأهمية ذلك في فتح أسواق دولية مختلفة وقبول نتيجة فحص العينات بما يتوافق مع متطلبات هذه الأسواق، وان ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأشارت عبد اللاه أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص المعمل على قيامه بدوره المجتمعي نحو المساهمة في تأهيل طلاب الجامعات لأسواق العمل ونقل الخبرات من خلال التعاون مع كافة الجهات العلمية والبحثية، وفي ذات الإطار أكدت عبد اللاه ان مركز التدريب التابع للمعمل يقوم بتنظيم العديد من البرامج التدريبية محليا ودوليا في مجال سلامة الغذاء وطرق فحص ملوثات الغذاء والمواصفات والتشريعات الدولية كما أنه يقوم بتنظيم برامج للتدريب الصيفي لكليات الزراعة والعلوم والطب البيطري والصيدلة لجامعات مصر المختلفة وكذا تنظيم زيارات علمية للإطلاع على دور المعمل في مجال منظومة سلامة الغذاء في مصر.

وفي ضوء التطور المستمر للمعمل أشارت أ.د. هند عبداللاه أن المعمل خلال الثلاثة أعوام الأخيرة قام بطفرة كبيرة لتقديم خدمات متكاملة في مجال تحليل الملوثات في الأغذية والبيئة بأنواعها المختلفة وأقسام المعمل ومن أهمها متبقيات المبيدات، السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية والملوثات الميكروبية والعناصر الثقيلة، العقاقير البيطرية، الملوثات العضوية الثابتة، المواد الملامسة للأغذية وأثر تلوث الغذاء بها واختلاف طرق قياسها وفقاً لنوع وطبيعة كل مادة وما تستخدم فيه للغذاء وفقاً للمواصفات الدولية الملزمة في هذا الشأن، ومن أهم إنجازات المعمل في العامين الأخيرين إنشاء وتشغيل فرع للمعمل بالإسماعيلية واعتماده لخدمة منطقة القناة، كما تم عرض دور المعمل خلال الفترة الحالية والقادمة من توفير كافة الاختبارات لقياس الملوثات في الغذاء والبيئة بما يتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء.

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