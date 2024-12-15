أحمد مجدى يقود الزمالك فى مواجهة صعبة أمام المصرى بالكونفدرالية

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق الزمالك ونظيره المصرى البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع فريق القلعة البيضاء فى المجموعة الرابعة والتى تضم المصرى البورسعيدي، وأنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز الموزمبيقى.

وتعادل فريق الزمالك فى الجولة الاخيرة أمام انيمبا بالجولة الثانية، بهدفين لكل فريق، وبهذا التعادل رفع القلعة البيضاء رصيده إلى النقطة الرابعة، ليحتل صدارة المجموعة الرابعة والتى يقع فى وصافتها المصرى البورسعيدى بنفس عدد نقاط الفارس الأبيض الذى يتصدر بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد بطل نيجيريا عند نقطة وحيدة احتل بها المركز الثالث، وبلاك بولز الموزمبيقى فى قاع المجموعة بنقطة وحيدة أيضا.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء، تحت الادارة الفنية الجديدة بقيادة أحمد مجدى، وحازم إمام "الصغير"، وعماد المندوه مدرب حراس مرمى، وذلك بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبى فى الفترة المقبلة.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفنى السابق للزمالك، قد رحل عن الفريق الأبيض بشكل مفاجئ، مع إنهاء التعاقد معه بالتراضي والتخلى عن مستحقاته المالية وتسويتها، وذلك بعد أن تم التعاقد معه لقيادة فريق الفتح السعودي، متذيل دورى روشن.

الجهاز الفنى المؤقت يبحث عن إثبات الذات وتعزيز الصدارة.. وتعليمات خاصة لتصحيح أخطاء مباراة أنيمبا

ويبحث الجهاز الفنى المؤقت للزمالك، عن إثبات ذاته فى تلك الفترة وإثبات أحقيته بتولى المهم بشكل دائم، وتحقيق الثلاث نقاط أمام نظيره المصرى البورسعيدى، وذلك من أجل حسم قمة المجموعة الرابعة.

ويسعى أحمد مجدى، المدير الفنى للفريق الأول بنادى الزمالك، لتلافى أخطاء المباراة السابقة أمام بطل نيجيريا، بعد أن بدأ الفارس الأبيض اللقاء بشكل جيد، ونفذ اللاعبون التعليمات بشكل صحيح، ولكن في نهاية الشوط استهان الزمالك بصاحب الأرض.

ولكن في نهاية الشوط الأول استهان الزمالك بصاحب الأرض ومن خطأ فردى من حارس المرمى محمد عواد، سجل أنيمبا الهدف الأول.

وعمل أحمد مجدى خلال التدريبات الجماعية للزمالك، على تطبيق خطط فنية، سعى من خلالها لتعديل أخطاء الشوط الثانى، بعد أن خرج اللاعبون عن التركيز المعتاد، ما أدى إلى وصول إنيمبا لمرمى الزمالك، وتم تسجيل الهدف الثاني بعد أن حدثت دربكة فى منطقة الجزاء والتى على أثرها اصطدامت الكرة بالمدافعين ودخلت شباك محمد عواد.

ولجأ الزمالك للضغط العالي منذ انطلاق المباراة، ونجح فى إحراز الهدفين، إلا أن الأخطاء الدفاعية أدت إلى تعادل أصحاب الأرض.