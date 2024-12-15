رئيس النواب: مصر احتضنت الأشقاء السوريين بكل احترام ورحابة

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مصر تبنت موقفاً متوازنا تجاه الأزمة السورية، وحرصت على الحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة مع جميع الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، إن مصر احتضنت الأشقاء السوريين بكل احترام ورحابة، ومنحتهم الأمان والرعاية، وعاملتهم كجزء من الأسرة المصرية، في مشهد يعكس أسمى معاني التضامن والتآزر.

وأردف: إن مصر، بتاريخها العريق ودورها المحوري، ستظل صوت العقل والحكمة، وستظل سنداً لكل جهد مخلص يسعى إلى إعادة سوريا إلى مكانتها الطبيعية بين أشقائها العرب، كركن أساسي من أركان النظام الإقليمي، وركيزة من ركائز الأمن القومي العربي.