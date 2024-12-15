حرائق خطيرة في ليبيا.. إعلان حالة القوة القاهرة على مصفاة الزاوية النفطية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الاحد فرض حالة القوة القاهرة على مصفاة الزاوية، بعد تعرضها لأضرار جسيمة .

وأوضحت المؤسسة أن المصفاة شهدت اندلاع حرائق كبيرة نتيجة إصابتها بأعيرة نارية خلال اشتباكات بين مجموعات مسلحة في محيطها.

وذكرت المؤسسة أن فرق الأمن والسلامة نجحت في احتواء الحرائق والسيطرة على تسريبات خطوط الغاز، مما ساهم في الحد من خطر انتشارها، وذلك رغم استمرار الاشتباكات في المنطقة، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وواضاف بيان المؤسسة: يضع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط نفسه في حالة انعقاد دائم مع كل الإدارات والمراكز التابعة له المعنية، لمتابعة تطورات الأحداث في المنطقة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة حيالها، للحد ما أمكن من المخاطر التي قد تهدد الأرواح والممتلكات.

دعا مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجهات والمؤسسات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري لوقف الاشتباكات، مشددًا على ضرورة إبقاء المواقع النفطية بعيدة عن دائرة الصراع مهما كانت أسبابه.

كما طالب المجلس حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل العاجل لفض النزاع وإنهاء حالة الفتنة بأي وسيلة ممكنة، محذرًا من الخطر الكبير الذي يهدد أرواح المدنيين في حال استمرار تعرض خزانات المصفاة للأضرار، نظرًا لاحتوائها على مواد شديدة الاشتعال، وذلك بحسب ما نُشر على صفحة المؤسسة عبر "فيس بوك".