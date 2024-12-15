الخارجية الفلسطينية: نجدد مطالبنا بضغط دولي عاجل لوقف حرب الإبادة والتهجير

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الأحد، أن تقاعس المجتمع الدولي في توفير الحماية لشعب فلسطين وعدم التزامه بتنفيذ قراراته يعد من الأسباب الرئيسية في تفاقم الوضع.

وأشارت إلى أن الاكتفاء بتشخيص الحالة، مع بعض العبارات الشجب والمطالبات لدولة الاحتلال، وازدواجية المعايير، قد أصبحت جميعها غطاءً تستخدمه الحكومة الإسرائيلية لزيادة جرائم الإبادة، والتهجير، والاستيطان، والضم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالعمل على تنفيذ قراراته، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2735، بالإضافة إلى القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

وأكدت الوزارة مجددًا أن الحل العادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.