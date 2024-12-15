باكستان تعلن إنقاذ 47 من مواطنيها ممن كانوا على متن قارب غرق قرب سواحل اليونان

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأحد، إنقاذ 47 من مواطني بلاده ممن كانوا على متن قارب غرق قرب سواحل اليونان مؤخرا.

وأكد المتحدث - حسبما نقلت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية - مجددا التزام باكستان بمساعدة مواطنيها في الخارج خلال الأزمات، كما شدد على أهمية تنسيق الجهود لمنع وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية.

من جانبها، تجري السفارة الباكستانية في أثينا اتصالات مستمرة مع السلطات المحلية لجمع المزيد من المعلومات وتقديم المساعدة اللازمة للمواطنين الباكستانيين.

وكان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف قد أكدا في وقت سابق ضرورة تسريع إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر.

كما أعربا عن حزنهما العميق وأسفهما لمصرع مواطنين باكستانيين في حادث انقلاب قارب قرب اليونان مؤخرا وعن خالص تعازيهما لعائلات الضحايا وذويهم.