ads
الأحد 15 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

باكستان تعلن إنقاذ 47 من مواطنيها ممن كانوا على متن قارب غرق قرب سواحل اليونان

الخارجية الباكستانية
الخارجية الباكستانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأحد، إنقاذ 47 من مواطني بلاده ممن كانوا على متن قارب غرق قرب سواحل اليونان مؤخرا. 
وأكد المتحدث - حسبما نقلت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية - مجددا التزام باكستان بمساعدة مواطنيها في الخارج خلال الأزمات، كما شدد على أهمية تنسيق الجهود لمنع وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية.
من جانبها، تجري السفارة الباكستانية في أثينا اتصالات مستمرة مع السلطات المحلية لجمع المزيد من المعلومات وتقديم المساعدة اللازمة للمواطنين الباكستانيين. 
وكان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف قد أكدا في وقت سابق ضرورة تسريع إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر. 
كما أعربا عن حزنهما العميق وأسفهما لمصرع مواطنين باكستانيين في حادث انقلاب قارب قرب اليونان مؤخرا وعن خالص تعازيهما لعائلات الضحايا وذويهم.

باكستان اليونان