صدور العدد 50 من مجلة الطفولة والتنمية

صدر حديثا عن المجلس العربي للطفولة العدد (50) من مجلة "الطفولة والتنمية"، وهي مجلة علمية أكاديمية محكمة، هدفها نشر الفكر العلمي المستنير الذي يتناول بعض قضايا الطفولة في الوطن العربي، من خلال بحوث علمية أكاديمية جادة، يقوم بها باحثون وخبراء وأساتذة كبار من كل أرجاء الوطن العربي.

وأكد الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس تحرير مجلة الطفولة والتنمية على أن العدد تنوعت موضوعاته ما بين بحوث ودراسات ومقالات ركزت على عدد من القضايا والإشكاليات ذات العلاقة بحقوق وتنشئة الطفل العربي، التي أولاها المجلس عناية خاصة من خلال تطبيق نموذجه في التنشئة بعنوان "تربية الأمل" الذي يهدف إلى تنمية وعي الطفل وبناء عقله وإيقاظ ذاته من خلال التفكير الناقد والإبداع، وإطلاق طاقاته الإنسانية الخلَّاقة، وبناء قدراته؛ لمساعدته على العيش الكريم بما يحقق المُواطَنة الإيجابية، وتمكينه من مساعدة بلاده العربية في الانطلاق نحو تأسيس مجتمع المعرفة.



جاء موضوع العدد عن "الدعم النفسي للأطفال في ظل الحروب والأزمات" للأستاذ الدكتور سعيد عبد المعز أستاذ المناهج وطرق تعليم رياض الأطفال بكلية التربية بجامعة حلوان. في حين تنوعت دراسات وبحوث هذا العدد لتشمل الموضوعات التالية: "أدب الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة " للدكتورة شوق النكلاوي مدرس أدب الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مطروح، و"خصائص الشعر المقدم للأطفال في المناهج والمجلات العمانية" للدكتور عامر بن محمد العسيري الأستاذ المساعد بكلية التربية جامعة السلطان قابوس، و"الفرق بين درجة تطبيق معلمات الطفولة المبكرة لمهارات البحث الاجرائي بالمدينة المنورة " للباحثة الاستاذة ندى دخيل الله الذبياني إشراف الأستاذة الدكتورة منال إبراهيم المديني بجامعة الملك عبد العزيز السعودية، و"التقويم الذاتي للمعلمات وتجويد النمو المعرفي للأطفال في ضوء مقياس تقييم الصفوف الدراسية لمرحلة ما قبل المدرسة" للباحثة الأستاذة شروق عبد الرزاق الجعيد إشراف الأستاذة الدكتورة منال إبراهيم المديني بجامعة الملك عبد العزيز السعودية، و"سيكولوجية الأطفال قصار القامة (الاقزام) في مصر - دراسة وصفية وتحليلية" للأستاذ الدكتور جمال شفيق أحمد -أستاذ علم النفس الإكلينيكي بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس.

وشمل العدد أيضا مقالا مترجما بعنوان “الأطفال وفنونهم (التربية الفنية في المدراس)" للدكتورة هالة إبراهيم أحمد رمضان بكلية التربية جامعة الإسكندرية، ومقال "أطفالنا والتربية الإعلامية بين مطرقة الانترنت وسندان التيك توك: المخاطر والحماية" للدكتور الباحث محمد محمود العطار ، إضافة إلى عرضا لتقرير اليونيسف “حال أطفال العام لعام 2023: لكل طفل لقاحات" للأستاذ الدكتور خالد صلاح حنفي أستاذ بكلية التربية جامعة الإسكندرية، العدد متاح الكترونيا على بوابة المجلس العربي للطفولة والتنميةـ



يذكر بأن مجلة الطفولة والتنمية حاصلة على معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية أرسيف (ARCIF)، وتعد إحدى المجلات العلمية والمتخصصة المتاحة على بنك المعرفة المصري.

والمجلة تنشر الدراسات والبحوث، والمقالات، والتجارب، وعروض الكتب، والرسائل الجامعية، وتقارير المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش، إلى جانب الترجمات في مختلف مجالات الطفولة، ويشرف عليها هيئة استشارية وعلمية وتحريرية.

وقد أعلنت المجلة أنها ستخصص موضوعات ملفات الأعداد القادمة عن: حماية وتمكين ودمج الأطفال ذوي الإعاقة، والتربية الإعلامية للأطفال، وتمكين الأطفال من متطلبات الثورات الصناعية.