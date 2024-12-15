تشاد تتقدم رسميا بترشيح وزير ماليتها الأسبق "عباس تولي" لرئاسة البنك الإفريقي للتنمية

أفادت الرئاسة التشادية، في بيان لها، بأن وفدا رفيع المستوى برئاسة وزيرة المالية والاقتصاد والتخطيط فاطمة أسيل توجه إلى مقر البنك الأفريقي للتنمية بمدينة أبيدجان في كوت ديفوار من أجل تسليم أوراق ترشح وزير المالية التشادي الأسبق عباس محمد تولي رسميا لرئاسة البنك الإفريقي للتنمية.

ووفقا للبيان، ضم الوفد محمد السيوطي أبكر مستشار رئيس الدولة ومدير حملة ترشيح عباس تولي إلى جانب عدد من الأعضاء البارزين في الحملة.

وأوضح البيان أن الأمين العام لبنك التنمية الأفريقي فنسنت نميهيل، تسلم أوراق ترشح وزير المالية التشادي الأسبق عباس محمد تولي لرئاسة البنك الإفريقي للتنمية.

وقالت وزيرة المالية والاقتصاد والتخطيط، فاطمة أسيل: "شرفت بتقديم ترشيح تشاد رسميا لرئاسة بنك التنمية الإفريقي ممثلا في شخص عباس محمد تولي".

وأشارت إلى أن تولي هو خبير اقتصادي متمرس يتمتع بخبرة استثنائية في إدارة المؤسسات المالية الأفريقية، وشغل بصفة خاصة منصب محافظ بنك دول وسط أفريقيا حيث نفذ إصلاحات رئيسية لتعزيز الاستقرار المالي في المنطقة، كما شغل منصب وزير المالية في تشاد ورئيس أركان رئيس الدولة من بين مناصب مرموقة أخرى شغلها.

وأكدت أن رؤيته الاستراتيجية والتزامه بالتنمية الاقتصادية تجعله مرشحا مثاليا لقيادة البنك الأفريقي للتنمية.. قائلة: "إنه لا يتمتع فقط بدعم أعلى السلطات التشادية، لاسيما الرئيس محمد إدريس ديبي، ولكن أيضا بثقة الشعب التشادي بأكمله".

وأضافت:"إننا مقتنعون بأن تولي سيكون قادرا على وضع خبرته وقيادته في خدمة النمو الشامل والمستدام لأفريقيا، لذلك نطلب دعم جميع الدول الأعضاء لتحقيق هذه الرؤية المشتركة والمساهمة في مستقبل أفضل لقارتنا"..مشيرة إلى أن هذا الترشيح يعكس تصميم تشاد على المساهمة بنشاط في تنمية أفريقيا من خلال تسليط الضوء على مرشح تجسد خبرته ومهاراته التميز والنزاهة.

