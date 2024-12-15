احذر.. مواد في مستحضرات التجميل تهدد الغدد الصماء والجهاز التناسلي

أفاد تقرير صادر عن خبراء مراقبة الجودة بمنظمة Roskachestvo الروسية أن بعض مستحضرات التجميل التي تحتوي على مركبات الفثالات قد تؤثر سلبًا على الغدد الصماء والجهاز التناسلي وفقا لما نشرته مجلة تاس.

وتعد أضرار الفثالات وفقا للعديد من الدراسات هي مصدر اساسي لبعض المشاكل الصحية لدي النساء كما تشكل خطورة خاصة على:

النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الربو وتستخدم الفثالات لإعطاء مستحضرات التجميل خصائص معينة مثل:

تحسين قوام الكريمات وكثافتها و تعزيز رائحة العطور و منح طلاء الأظافر مرونة إضافيةومنع تبخر الرطوبة من سطح الجلد وحمايته من عوامل البيئة.

كما تدخل الفثالات إلى الجسم عبر الجلد أو عن طريق استنشاق أبخرة مستحضرات التجميل المعطرة.

ولهذا ييجب اتباع الارشادات الوقائية للحفاظ علي صحة جيدة والتي تتمثل في الاتي

اختيار منتجات خالية من الفثالات و استخدام عبوات زجاجية بدل البلاستيكيةو يشمل هذا التحذير كريمات الوقاية من الشمس التي تُترك غالبًا تحت أشعة الشمس المباشرة.

الفثالات هي أملاح حمض الفثاليك وهو مركب كيميائي ينتمي إلى الأحماض ثنائية الكربوكسيل العطريةوتستخدم على نطاق واسع في صناعة البلاستيك.