"أسوشيتيد برس": العواصف الرعدية والثلجية تجتاح الولايات المتحدة وتحذيرات من هبوب أعاصير في كاليفورنيا

اجتاحت العواصف الرعدية مناطق متفرقة من الولايات المتحدة مصطحبةً ظروف طقس خطيرة بما في ذلك الثلوج الكثيفة في شمال ولاية نيويورك وعاصفة ثلجية كبيرة في ولايات الغرب الأوسط، وتحذيرات من الطقس السيئ حول بحيرة تاهو ونشاط غير عادي للأعاصير في وسط كاليفورنيا.

وتسببت عاصفة جليدية بدأت مساء أمس الأول في ظروف قيادة خطيرة عبر ولايتي أيوا وشرق نبراسكا، مما دفع السلطات - حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية اليوم الأحد- إلى إغلاق مؤقت للطريق السريع 80 بعد انزلاق العديد من السيارات والشاحنات عن الطريق. وفي شمال ولاية نيويورك، تم الإبلاغ عن سقوط أكثر من 33 بوصة 84 سم من الأمطار الجليدية بالقرب من أورتشارد بارك، والتي غالبًا ما تكون نقطة هبوط للثلوج المؤثرة على البحيرة.

وفي أمس السبت، هبط إعصار بالقرب من مركز تسوق في سكوتس فالي في كاليفورنيا، على بعد حوالي 70 ميلًا " أي حوالي 110 كيلومترات" جنوب سان فرانسيسكو في حوالي الساعة 1:40 مساءً بالتوقيت المحلي وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن الإعصار قلب السيارات وأسقط الأشجار وأعمدة الكهرباء بينما أفادت إدارة شرطة سكوتس فالي أن عدة أشخاص أُصيبوا من جراء الطقس العاصف وتم نقلهم إلى المستشفيات.

كما سقطت بعض الأشجار على السيارات والشوارع وألحقت أضرارًا بالأسقف في سان فرانسيسكو. ويجري تقييم الأضرار لتحديد ما إذا كانت المدينة قد تعرضت بالفعل لإعصار، وهو ما لم يحدث منذ عام 2005، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

وقال عالم الأرصاد الجوية في كاليفورنيا روجر جاس - في تصريح للوكالة- إن التحذير من إعصار محتمل في سان فرانسيسكو كان الأول من نوعه في المدينة، مشيرا إلى أن تنبيها مسبقًا لم يصدر قبل أن يضرب الإعصار الأخير منذ ما يقرب من 20 عاما. وقال جاس، الذي لم يكن هناك في ذلك الوقت:" أعتقد أنه لم يكن هناك إشارة واضحة على الرادار لتحذير في عام 2005".

وسقط أكثر من 30 سم من الثلوج في بعض منتجعات التزلج على بحيرة تاهو، كما تم تسجيل عاصفة رياح بسرعة 112 ميلًا في الساعة " أي حوالي 181 كيلومترًا في الساعة" في منتجع ماموث ماونتن جنوب متنزه يوسمايت الوطني، وفقًا لمكتب خدمة الأرصاد الجوية في رينو بولاية نيفادا. ومن المتوقع تساقط ما يصل إلى 3 أقدام من الثلوج على قمم جبال سييرا نيفادا.

وأسفر الطقس القاسي في الغرب الأوسط عن وفاة شخص واحدة على الأقل حيث قال مكتب عمدة مقاطعة واشنطن في نبراسكا إن امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا توفيت بعد أن فقدت السيطرة على شاحنتها على الطريق السريع 30 بالقرب من أرلينجتون واصطدمت بشاحنة قادمة في حين أصيب سائق آخر بإصابات طفيفة.