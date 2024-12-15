المبعوث الأممي إلى سوريا: يجب إطلاق عملية شاملة تضم جميع السوريين

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، اليوم /الأحد/ علي ضرورة إطلاق عملية شاملة تضم جميع السوريين.

وقال بيدرسون في تصريحات فور وصوله إلى دمشق،:"إنه يجب ضمان الأمن بمؤسسات الدولة حتي تعمل بشكل كامل"، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية.

وأعرب بيدرسون عن أمله في رفع العقوبات عن سوريا من أجل بدء عملية التعافي، مشددا علي أهمية تحقيق العدالة والمساءلة وأن يكون هناك نظام قضائي.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، قد أعلن في وقت سابق، اعتزامه زيارة دمشق، لإجراء مباحثات مع فصائل المعارضة السورية.