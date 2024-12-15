ليبرمان يهاجم نتنياهو: يضحي بإسرائيل من أجل مصالحه ويقودنا لـ"حرب أهلية"

هاجم وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق، عضو الكنيست أفيجدور ليبرمان، بشدة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير عدله ياريف ليفين، متهما إياهما بقيادة البلاد إلى صراع داخلي خطير.

وكتب ليبرمان في منشور نشره على حسابه على موقع X: "هل قرر نتنياهو وليفين بدء حرب أهلية؟ من المستحيل القتال ضد إيران، وضد المحكمة العليا وضد المستشار القانوني للحكومة في وقت واحد".

وانتقد ليبرمان أولويات الحكومة، وقال إن الترويج لقوانين مثيرة للجدل، مثل "قانون التهرب"، إلى جانب محاولات الاستيلاء على الجهاز القضائي وإقالة المستشار القانوني للحكومة، "يدفع المجتمع الإسرائيلي إلى حافة الهاوية.. انهيار وصراع داخلي غير مسبوق".

وأشار إلى أن التحديات الأمنية المتصاعدة - بما في ذلك الرهائن الذين ما زالوا في أيدي حماس، والحرب في سوريا، وانهيار حكم أبو مازن في السلطة الفلسطينية، والتقدم الذي أحرزته إيران في تخصيب اليورانيوم - تتطلب وحدة وطنية، ولكن بدلا من ذلك "الحكومة اختارت إشعال حرب أهلية".

وختم ليبرمان بتوجيه انتقادات حادة لنتنياهو: نتنياهو يضحي بإسرائيل من أجل الحفاظ على ائتلافه الحكومي ويجب وقف هذا الجنون".