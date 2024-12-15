القوات الروسية تحرر بلدتين تابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تحرير قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدة بوشكينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتحرير مجموعة "الجنوب"، بلدة فيسيولي غاي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية أيضا.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية إنه تم استهداف القوى (من قبل قوات المركز)، العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دزيرجينسك، وأندرييفكا، وشيفتشينكو، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد 10 هجمات مضادة للعدو.

وأضافت أن خسائر أوكرانيا بلغت أكثر من 280 عسكريًا ودبابتين وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر "مستا بي" وآخر من طراز "دي - 30"، بالإضافة إلى مركبتي مشاة قتاليتين من طراز "برادلي" أمريكيتي الصنع، ومدفع إم 777، أمريكي الصنع، وآخر من طراز إم 119.

ودحرت قوات الجنوب، تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك، وزفانوفكا، وداتشنوي وكوراخوفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجومين مضادين لمجموعات هجومية معادية.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 400 عسكري ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وست سيارات، ومدفع هاوتزر "إم 77 أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر دي - 30، ومدفع إل 119، بريطاني الصنع.

كما أضاف البيان، أن قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حررت أيضا بلدة فيسيولي غاي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأردف البيان، أن وحدات من مجموعة قوات الشمال، على محور خاركوف، دحرت التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ليبتسي وفولشانسك، وبريليبكا وزولوتشيف في مقاطعة خاركوف، وتم صد الهجوم المضاد من قبل مجموعة العدو المهاجمة.. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 70 عسكريًا وسيارتين ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز دي - 30، إضافة لتدمير مستودع للذخيرة.

كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بتحسين تموضعها، ودحرت القوى البشرية ودمرت المعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوتكوفكا، دفوريتشنايا، زاغريزوفو، لوزوفايا، بوروفايا، كوفشاروفكا، كوبيانسك، غلوشكوفكا، في مقاطعة خاركوف وغابات سيريبريانسكي، كما تم صد هجومين مضادين لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية.. وبلغت الخسائر أكثر من 550 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، وناقلتي جند مدرعتين، وتسع سيارات، ومركبة قتالية مدرعة من طراز أفيكو، ومدفعين من نوع ميلارا إيطاليي الصنع عيار 105 ملم، ومدفع ذاتي الحركة من طراز بوغدان عيار 155 ملم، ومدفع ذاتي الحركة عيار 152 ملم "أكاسيا" وثلاثة مدافع هاوتزر دي - 30، ومدفع إل 119 عيار 105 ملم بريطانيا الصنع، وتم تدمير مستودع للذخيرة، ومحطة الحرب الإلكترونية من طراز إنكلاف.

