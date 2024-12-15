"المركزي للتعمير": تنفيذ 14 مشروعا بالأقصر بتكلفة 324 مليون جنيه خلال 2024

أعلن الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ عدد 14 مشروعا داخل محافظة الأقصر، على مدار عام 2024 بتكلفة إجمالية بلغت 324 مليون جنية، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة للمشروعات المنفذة على مستوى مدن ومراكز محافظة الأقصر، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الإقليم.

كورنيش البر الغربي

تنفيذ 14 مشروع داخل محافظة الأقصر على مدار عام 2024

وأوضح المهندس أسعد ممصطفى منسق مشروعات الجهاز المركزي للتعمير بمحافظ الأقصر، أن هذه المشروعات شملت تطوير المحيط الحيوى لطريق الكباش والمسارات السياحية، وإحلال وتجديد كوبرى الطود وتشمل الأعمال إنشاء مشاية لنقل خطوط المياه وانارة الكوبري، ورفع كفاءة واجهات المنازل بقرية النجوع مركز إسنا، وتطوير ورفع كفاءة موقف سيارات الأجرة بالأقصر، ورفع كفاءة سوق الخضار، والسوق الحضرى، وتغطية ترعة رمسيس بمنطقة معبد هابو ورصف الطريق المؤدى لمعبد هابو، وإنشاء سور ومظلة ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية و2 استراحة بقرية الحبيل، وإنشاء مظلات جراج بمدينة الأقصر، وتجهيز ساحة تخريد السيارات ورفع كفاءة عدد من المكاتب الإدارية، ورفع كفاءة البردورات بشوارع الأقصر ودورات مياه بديوان المحافظة، وتطوير ورفع كفاءة مواقف عربات الحنطور بالأقصر، وإنشاء مبنى خدمات اجتماعية بالبياضية.

الجهاز المركزي للتعمير يطور كورنيش النيل البر الغربي

فيما صرح المهندس هاني طايع مدير مشروعات الجهاز المركزي للتعمير بمحافظة الأقصر، أنه جاري العمل على تنفيذ عدد 5 مشروعات بتكلفة إجمالية 448 مليون جنيه وهي تطوير كورنيش النيل بالبر الغربي، وإنشاء ممر زجاجي وعدد 2 مرسى عائم ومشايات معدنية لتطوير مرسى معديات الأهالي واللنشات، وإنشاء جراج للحافلات السياحية وآخر للدواب ملحقاً بالكورنيش الجديد، وإنشاء طريق يربط بين كورنيش البر الغربى والمرسى السياحى القديم، وأعمال القطاع الجنوبى تأتي جميعها ضمن أعمال تطوير كورنيش البر الغربي.

وأردف طايع، أن المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة تشمل أيضاً 5 مشروعات أخرى بتكلفة إجمالية 124 مليون جنيه تتضمن رفع كفاءة كورنيش مدينة أرمنت، وإنشاء حائط ساند على ترعة الضوه بالقرنة، ورصف طريق يربط بين طريق مصر - أسوان الزراعى والطريق الصحراوي الغربي بالقرنة بطول 2 كم، وإنشاء مبنى المجلس المحلي الشعبي، وأعمال تجليد قواعد محولات الكهرباء ودهانها من الخارج بالأقصر.

وأضاف طايع، أنه في ضوء استمرار التعاون والتنسيق مع محافظة الأقصر، فأنه يجري دراسة عدد 3 مشروعات بتكلفة إجمالية 475 مليون جنيهاً تتضمن تطوير ورفع كفاءة كورنيش مدينة إسنا، وتطوير ورفع كفاءة موقف الأقاليم، وإنشاء مرسى عائم بالبر الشرقى وتطوير ونقل مرسى العبارات بالبر الغربي.

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