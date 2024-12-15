المتهم بقتل شريكه في المطرية: كان طماعا وكنت أدافع عن نفسي

استمعت نيابة المطرية لاعترفات عاطل متهم بقتل شريكه في تجارة المخدرات بمنطقة المطرية وقال المتهم إنه والمجني عليه شركاء في تجارة المخدرات وبيعها للزبائن بدائرة القسم ويوم الواقعة عقب بيعهم المواد المخدرة اختلفا أثناء تقسيمها المبلغ المالي فتعديا علي بعضهما البعض بسلاح أبيض.

وأضاف المتهم : كنت بدافع عن نفسي وطعنت المجني عليه قصدت اموته لانه طمع في الفلوس لنفسه ،وخلصت عليه.

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا بنشوب مشاجرة بين عاطلين، وسقوط أحدهما قتيلا في أحد شوارع المنطقة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وأن مشاجرة نشبت بين عاطلين بسبب خلافات بينهما حول تجارة المخدرات، أقدم فيها أحدهما علي طعن الآخر بسلاح أبيض فأرداه قتيلا.

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالت النيابة التحقيقات.

