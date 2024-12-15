رئيس وزراء أستراليا يشكر الرئيس الإندونيسي على إطلاق سراح 5 من مواطني بلاده

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم /الأحد/ عودة خمسة من مواطني بلاده بعد قضاء ما يقرب من 20 عاما في السجون الإندونيسية لإدانتهم بتهمة تهريب الهيروين، وذلك بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين حكومتي الدولتين.

وأعرب ألبانيز - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - عن شكره للرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو لإطلاق سراح المواطنين الخمسة..مؤكدا احترام أستراليا لسيادة إندونيسيا وعمليات تنفيذ القانون بها.

وحول التكهنات بشأن إمكانية قضاء هؤلاء الأشخاص لعقوبة السجن المؤبد في استراليا.. أوضح ألبانيز أنهم عادوا إلى بلادهم كمواطنين أحرار.

يشار إلى أن الاستراليين الخمسة كانوا ضمن عصابة مكونة من تسعة مهربين تم القبض عليهم في جزيرة "بالي" الإندونيسية في عام 2005 أثناء محاولتهم السفر وبحوزتهم مخدر الهيروين.