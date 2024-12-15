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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهمين بسرقة ملفات من داخل مبنى مصلحة الضرائب في الهرم

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي المتهمين بسرقة جوالات مليئة بالملفات الضربيبة من داخل مبني مكتب الضرائب بمنطقة فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام.

تلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مديرية الشئون المالية بمكتب ضرائب فيصل تفيد بإختفاء 15 جوال بها عدد كبير من الملفات الضربيبة من داخل المكتب بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبفحص الكاميرات تبين قيام شخصين بسرقة الأجولة وقيام 3 اخرين بانتظارهما بالخارج، وتم تحديد هوية الجناة وضبطهم وتبين أن سبب ارتكاب الواقعة سرقة الملفات لبيعها بالكيلو واستخدامها في إعادة تدوير المخلفات الورقية، وتم بإرشادهم ضبط الملفات المسروقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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