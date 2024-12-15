محافظ الجيزة: إزالة 30 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سير العمل في حملات مواجهه والتعامل مع مخالفات البناء و التعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة بكافة صورها في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود ازاله مخالفات البناء لضبط منظومة العمران.



واطلع محافظ الجيزة علي نتائج الحملات التي أسفرت عن إزالة حالات تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بإجمالي 30 حالة بقري وردان وبهرمس وبني سلامه وكفر حجازي وابو غالب و المنصورية وبرقاش وطريق اللبيني وكومبره والقبابات والاقواز والشوبك والحرانية وشبرامنت في مراكز منشأه القناطر و كرداسه والصف واطفيح والعياط وابو النمرس.



وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم إزالة حالتين بناحيه وردان على مساحه كليه 93م٢ زراعه في المهد عباره عن سور ومبنى بالطوب والأسمنت وإزالة مبنى عباره عن حوائط بالطوب والأسمنت على مساحه 60م٢ زراعه في المهد بناحيه بهرمس وإزالة أربع حالات بناحية كفر حجازى عباره عن سور وحوائط ومبنى بالطوب والأسمنت على مساحة كلية 330 م٢ زراعه فى المهد كما تم ازاله حوائط حامله وفك شده خشبيه للدور الاول بعد الارضي على مساحه 70م٢ بناحيه غرب الرياح ابو غالب زراعه فى المهد .

كما شهدت الحملات ازاله جمالون حديد بناحيه برقاش على مساحه 80 م٢ زراعه في المهد وإزالة مباني بالبلوك الابيض على مساحه 100م٢ بناحيه جزيره وردان زراعه في المهد بالإضافة إلى إزالة سور بالبلوك الابيض بناحيه المنصورية زراعه في المهد على مساحه 250م٢ .

كما تم ازاله اسوار داخلها غرف على مساحه 109 م٢ تقريبا بقريتي الحاجز وبني سلامه الي جانب ازاله ثلاث حالات مباني وتعديات علي الأراضي الزراعية عبارة عن اسوار بالطوب والأسمنت بناحيه برقاش على مساحة كلية 230م٢ .

وفي مركز ابو النمرس تم إزالة ٥ حالات بناء مخالف شملت إزالة اسوار بالبلوك الأبيض على مساحة 250م٢ بجوار استديو أمواج بقرية شبرامنت وإزالة أعمدة الدور الثاني على مساحة 80م٢ بمنطقة الواعر بقرية الحرانية وأسوار من الطوب الاحمر على مساحة 350م٢ امام كوبرى مليش بالمريوطية وإزالة سقف الدور الثاني على مساحة 70 م٢ ودور مخالف بمساحة 80م٢ بالمنطقة خلف الالسن بالحرانية .



وفي مركز كرداسة تم إزالة اسوار مخالفة بكفر حكيم وايقاف أعمال جمالون بطريق اللبينى وازالة اسوار مخالفة بقرية كومبرة ناهيا .

وفي مركز أطفيح تم تنفيذ إزالة لحالتين تعديات علي أراضي أملاك الدولة خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بالقبابات على مساحة ( 90 م ) وتم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات .

وفي مركز الصف تم إزالة مخالفات بناء علي اراضي املاك الدولة علي مساحه 150م٢ بقرية الشوبك الشرقي وإزالة شدة خشبية بقرية الاقواز علي مساحه 120 م٢ .

وفي مركز العياط تم تنفيذ ازالة تعدى على الاراضي الزراعية بنطاق وحدة القطورى على مساحة حوالى 131م٢ .