نقيب الصحفيين يطالب بإصدار تشريعات تسمح بحرية الصحافة

طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بضرورة إصدار تشريعات تسمح بوجود بيئة عمل صحفي، مشددا على ضرورة إصدار التشريعات التي تسمح بحرية تداول المعلومات وعدم فرض قيود على ممارسة العمل الصحفي.

وطالب البلشي خلال كلمته بجلسة حرية الصحافة والصحفيين أوضاع صعبة وتدخلات تشريعية واجبة، والمنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، بضرورة الإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، منوها إلى أن الصحافة لا يمكن أن تنشط في بيئة عمل تضيق الحريات وتفرض قيود على الصحفيين.

وانطلقت أمس السبت فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بحضور ومشاركة واسعة من المتخصصين والجمعية العمومية.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين.