اليوم.. 11 طلب إحاطة على طاولة "صحة البرلمان"

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ثلاثة اجتماعات اليوم الأحد، عقب الجلسة العامة، وذلك لمناقشة 11 طلب إحاطة مقدمة من النواب، أبرزها المقدمة من النائب إبراهيم خليفة أبودوح، بشأن عدم تشغيل قسم العناية المركزة وانعدام ونقص بعض التخصصات الطبية وعدم توريد الأجهزة الطبية بمستشفى جهينة المركزي – محافظة سوهاج، عدم توفير المستلزمات الطبية بمستشفى طما المركزي – محافظة سوهاج، عدم توافر المستلزمات الطبية بمستشفى جهينة المركزي – محافظة سوهاج.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب إبراهيم خليفة أبودوح، بشأن عدم توفير المستلزمات الطبية بمستشفى طهطا المركزي – محافظة سوهاج، وعدم الانتهاء من تنفيذ مستشفى طما المركزي – محافظة سوهاج، ومن النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن: نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والإهمال الشديد في مستشفى طهطا العام، بالإضافة إلى مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب إلهامي البارودي، بشأن عدم الانتهاء من أعمال تسليم مستشفى جرجا المركزي حتى الآن التابعة لمديرية الصحة بسوهاج.