الأمم المتحدة: نأمل أن نرى نهاية سريعة للعقوبات على سوريا

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسن، اليوم الأحد، إن المنظمة الأممية تراقب الوضع وتتطلع قدما لما سيحصل بشأن الانتقال السياسي في سوريا، مضيفا: نعمل مع مختلف أطياف الشعب السوري".

وأضاف: يجب أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها، ونأمل أن نرى نهاية سريعة للعقوبات على سوريا وأن تنطلق فيها عملية التعافي قريبا".

ووصل بيدرسن، اليوم الأحد، إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة له بعد إسقاط نظام الرئيس السوري السابق الأسد.

وكان بيدرسن، قد كشف في وقت سابق، عن نيته لزيارة دمشق، من أجل إجراء مباحثات مع الفصائل المسلحة السورية على رأسها "هيئة تحرير الشام".

وتابع، إن الأمم المتحدة، عليها مهمة التواصل مع جميع الأطراف في سوريا وعلى رأسهم هيئة تحرير الشام.