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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اليوم.. مدحت صالح يحيي حفلا جديدا بدار الأوبرا المصرية

مدحت صالح
مدحت صالح
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يحيي الفنان مدحت صالح حفلا غنائيا مساء اليوم الأحد، بمشاركة عازف البيانو الموسيقار عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر في دار الأوبرا المصرية.

يخصص دخل الحفل لصالح صندوق تأمين العاملين بالأوبرا ويقام فى الثامنة على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج نخبة من أعمال مدحت صالح الشهيرة التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية ضخمة منها زي ما هي حبها ، بحلم علي قدي ، حبيبي يا عاشق، يتقال، المليونيرات ، النور مكانه في القلوب، وعدي بالإضافة إلى عدد من أعمال الطرب التراثية التى اشتهر بأدائها.

الأوبرا الفنان مدحت صالح دار الاوبرا