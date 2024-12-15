إندرايف تختار فادي سليمان رئيسًا لعملياتها في مصر

أعلنت إندرايف، المنصة العالمية الرائدة في النقل الذكي والخدمات الحضرية، تعيين فادي سليمان رئيسًا لعمليات الشركة في مصر. ويتولى سليمان الإشراف على العمليات المحلية للشركة، وتعزيز التنسيق بين الأقسام المختلفة، والمساهمة في تحقيق النمو المستدام لإندرايف، التي تعد أحد أبرز اللاعبين في السوق المصري.

حققت إندرايف إنجازات ملحوظة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تصنيف مصر كواحدة من أكبر خمسة أسواق للشركة عالميًا. ولا تقتصر استثمارات الشركة على تطوير العمليات التجارية، بل تمتد لتشمل برامج المسؤولية المجتمعية. وتشمل هذه البرامج دعم مشروعات مجتمعية وحملات لتشجيع الرياضة، خصوصًا بين الأطفال، مما يعكس دور الشركة في تحقيق التنمية المستدامة.

أكد فادي سليمان، الرئيس الجديد لإندرايف في مصر، أن الشركة ليست مجرد منصة نقل، بل حركة تهدف إلى تعزيز العدالة والشفافية وتمكين المستخدمين. وقال سليمان:

اضاف "نؤمن بعالم يتمتع فيه الجميع بفرص متساوية للنجاح، ونلتزم باستخدام التكنولوجيا لخلق مجتمع أكثر إنصافًا. سأواصل العمل على تمكين مستخدمينا من خلال تقديم حرية اختيار الخدمات والأجور، ودعم السائقين بتوفير فرص عمل مرنة وتعويضات عادلة، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار لتحسين تجربة المستخدمين."

يتمتع فادي سليمان بخبرة مهنية واسعة في قيادة وتطوير الأعمال. شغل سابقًا عدة مناصب بارزة، من بينها:

رئيس الشراكات الاستراتيجية في جوميا.

رئيس العمليات وتطوير الأعمال في Economic Co. Electric.

رئيس قطاع النمو في Aprcot للاستشارات والتسويق الرقمي.

نائب رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال في DARE’n’DEAL.



يحمل سليمان درجة البكالوريوس في علوم الاتصالات ونظم شبكات الحاسب الآلي من الجامعة الألمانية بالقاهرة.

تُعد إندرايف منصة عالمية للنقل والخدمات الحضرية، حيث تم تحميل تطبيقها أكثر من 200 مليون مرة، مما جعله ثاني أكثر تطبيقات التنقل تحميلًا عالميًا في عامي 2022 و2023.

في عام 2023، أطلقت إندرايف ذراعها الاستثماري “نيو فينتشرز” لدعم عمليات الاندماج والاستحواذ. كما تركز الشركة على تحقيق تأثير إيجابي اجتماعي من خلال مبادراتها غير الربحية التابعة لفرعها “إنفيجن”، التي تدعم التعليم والرياضة والفنون والمساواة بين الجنسين.