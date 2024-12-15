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الأحد 15 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية تختتم دورة تدريبية حول أساسيات وجودة الخدمات المقدمة في المبادرات الرئاسية

جانب من فعاليات التدريب
جانب من فعاليات التدريب
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أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن ختام فعاليات الدورة التدريبية،  على أساسيات وجودة الخدمات المقدمة فى المبادرات الرئاسية الصحية وذلك بحضور 1800متدرب من مختلف وحدات الرعاية الأولية .

أقيمت الدورة التدريبية تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتور رامى السعيد  مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة زينب ربيع  منسق المبادرات الرئاسية بالمديرية .



وأوضح وكيل الوزارة  أن الهدف من الدورة التأكيد على أساسيات العمل وجودة الخدمات المقدمة فى المبادرات الرئاسية فى وحدات الرعاية الأولية وذلك بحضور فريق من قطاع مبادرات الصحة العامة بالوزارة.

كما لفت وكيل الوزارة إلى ضرورة المواصلة فى تقديم التدريبات التى تساعد على تحقيق أعلى وأجود خدمة مقدمة للمواطنين.

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