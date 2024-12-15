اليوم.. عرض أولى حلقات مسلسل "المهرج" لباسم ياخور وأمل بوشوشة

ينطلق اليوم الأحد عرض مسلسل "المهرج" عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وينتمي العمل لنوعية الجريمة والتشويق وتم تصويره بالكامل في سوريا.

مسلسل "المهرج" للمخرجة السورية رشا شربتجي ونخبة من النجوم يأتي في مقدمتهم باسم ياخور، أمل بوشوشة، نضال نجم، خالد القيش، ديمة الجندي، غزوان الصفدي، روعة السعدي، عدنان أبو الشامات، إبراهيم الشيخ إبراهيم، بلال قطان، راما زين العابدين، وسيناريو وحوار بسام جنيد.

يأخذ العمل المشاهد إلى عوالم التحقيق والأدلة والتحليل، ويطرح الكثير من التساؤلات حول طبيعة العلاقات الإنسانية ومشاعر الحب والتعلق وتحولاتها التي تقودنا للبحث عميقا في أدق التفاصيل لاكتشاف الأبعاد النفسية لأبطال العمل.