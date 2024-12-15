حازم شريف يطالب بحل مشاكل الصحفيين وإسقاط ديون المؤسسات

قال حازم شريف رئيس تحرير جريدة "المال"، إنه طوال الوقت نتحدث عن مشاكل الصحفيين، والحصول على خدمة تستدعي إسقاط الديون عن المؤسسات.

وأوضح "شريف" خلال جلسة سبل الإصلاح المالي والاقتصادي في المؤسسات الصحفية المنعقدة الآن بنقابة الصحفيين، إن البنية الصحفية المصممة في مصر تعمل على التحكم في تحول التكلفة الرئيسية ومن 2018 بدأ هذا التحول.

وانطلقت أمس السبت فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بحضور ومشاركة واسعة من المتخصصين والجمعية العمومية.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين.