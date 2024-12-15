"حماية المستهلك" يحذر من الإعلانات الوهمية.. احمِ بياناتك البنكية

أصدر جهاز حماية المستهلك تحذيرًا للمستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية والمضللة، والتنبه لخطورة التسوق من مواقع غير آمنة، التي قد تؤدي إلى اختراق الخصوصية وسرقة البيانات الشخصية.

وناشد الجهاز المواطنين باتباع إجراءات الأمان أثناء التسوق الإلكتروني، مثل استخدام مواقع آمنة (WebsiteSecure) تحافظ على سرية البيانات الشخصية وأرقام البطاقات البنكية المستخدمة في الشراء.

كما شدد الجهاز على أهمية التأكد من صحة تفاصيل المشتريات والمبالغ المالية قبل إتمام المعاملات.

توصيات الجهاز:

1. تجنب الدفع المُسبق على المنصات المجهولة وغير المعتمدة، خاصة تلك التي ليس لها كيان تجاري معروف داخل مصر.



2. شراء الأدوية والمنتجات الطبية فقط من الأماكن المرخصة لضمان السلامة.



3. اختيار مواقع البيع التي لها مقرات داخل مصر، مع قراءة شروط وأحكام الشراء بعناية، خاصة سياسات الاستبدال والاسترجاع.

رسالة للتجار والموردين:

دعا الجهاز التجار والموردين للالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك وضمان تقديم خدمات ومنتجات مطابقة للمواصفات.

للإبلاغ عن المخالفات:

يوفر جهاز حماية المستهلك عدة قنوات لتقديم الشكاوى:

الاتصال بالخط الساخن: 19588

التطبيق الرسمي: عبر Google Play أو Apple Store

الرابط الإلكتروني: http://shakwa.cpa-mobile.com

الموقع الرسمي: https://cpa.gov.eg/ar-eg/

الصفحة الرسمية على فيسبوك: "جهاز حماية المستهلك المصري"

التوجه لمقر الجهاز: 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 بالقرية الذكية، بالإضافة إلى الأفرع الإقليمية بالمحافظات.

"خليك في الأمان... حافظ على بياناتك."