المجلس القومي للمرأة يطلق برنامج "نور" للفتيان

أطلق المجلس القومي للمرأة، برنامج "نور" الموجه للفتيان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك فى إطار النجاح الذي حققه المجلس القومي للمرأة في برنامج "نورة" ضمن الاطار الوطنى للاستثمار فى الفتيات، والذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، وتحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة.

وأكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، أن برنامج " نور" يعد استكمالاً للخطوات الجادة التي بدأت في برنامج "نورة" لتعزيز تمكين الفتيات من خلال إشراك الفتيان وإدماجهم في مجتمع يحرص على منحهم الفرصة الكاملة في سبيل تمكينهم على الوجه الأفضل، حيث يستهدف الفتيان في الفئة العمرية من 10 إلى 14 سنة ، وفى مرحلته الأولى يستهدف الوصول الى ٢٥٠٠ فتى بمحافظات أسيوط وسوهاج وبنى سويف.

وأوضحت رئيسة المجلس أن قرار إطلاق برنامج نور جاء نتيجة لتراكم العمل والخبرات في برنامج "نورة" والإطلاع على التجارب الدولية المماثلة في الموضوع نفسه، علاوة على ما تم ملاحظته بالمحافظات المستهدفة من برنامج نورة من رغبة الفتيان وأسرهم على المشاركة فى البرنامج، ولذلك وتعزيزا لتمكين الفتيات جاءت فكرة إشراك الفتيان فى برنامج شبيه ، وإدماجهم في مجتمع صديق للفتيات يعزز لديهم قيم تفهم الآخر واحترامه وحماية الفتيات،

وأضافت رئيسة المجلس أنه تم اطلاق الدليل التدريبي للبرنامج بالاستفادة من العمل على أرض الواقع فى برنامج نورة ، وهو موجه إلى الميسرين ، و مكون من 13 جلسة تمتد على مدار 13 أسبوع.

هذا ويتضمن برنامج نور العديد من الأنشطة والفعاليات التى تستهدف تنمية وبناء قدرات الفتيان واستكشاف إمكانياتهم لمساعدتهم في تكوين وبناء شخصياتهم وتساهم فى تحسين علاقاتهم مع أسرهم وأصدقائهم والمجتمع المحيط .