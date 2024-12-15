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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخصين في حادث تصادم بهوارة في الفيوم

أرشيفية
أرشيفية
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لقي شخصان مصرعهما، فى حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخاريه "موتسيكل" وذلك بطريق اسيوط الصحراوي الغربي أمام اسعاف هوارة اتجاه اسيوط، بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتم نقل الجثامين إلى مشرحه المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة .

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم يفيد بورود إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق قرية هوارة بدائرة المركز، إثر تصادم سيارة ملاكي ودراجه بخاريه أسفر عن وفاة شخصين .

 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي، مع دراجه بخاريه نتيجة السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق


وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.

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