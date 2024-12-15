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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

منه فضالي: "أحب العمل مع محمد سامي لأنه مخرج مبدع"

منة فضالي
منة فضالي
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أعربت الفنانة منة فضالي، عن حبها للعمل مع المخرج محمد سامي، مشيرة إلى أنه مبدع وله أسلوب خاص في إدارة الأعمال. 

وأضافت “فضالي” في تصريحات لها: أن محمد سامي يمتلك بصمات فنية واضحة، حيث تحقق أعماله نجاحًا كبيرًا مع الجمهور.

وتابعت: "هو بيحب شغلي وبيثق فيا واشتغلنا مع بعض نسل الأغراب وجعفر العمدة، وكلها أعمال نجحت جداً مع الجمهور".

وأكدت “فضالي” أن أبرز ما يميز المخرج محمد سامي أنه قادر على توظيف وتطوير الفنان الذي يعمل معه، ويخرج منه طاقات كبيرة داخل الشخصية التي بجسدها خلال العمل.

يشار إلى أن المخرج محمد سامي قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، أبرزها مسلسل "نسل الأغراب، جعفر العمدة، نعمة الافوكاتو، البرنس، ولد الغلابة".

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