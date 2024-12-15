نقل 8 مصابين في حادث بالشرقية إلى مستشفى بلبيس

استقبل مستشفى بلبيس، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، 8 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "بلبيس- الصحراوى" وتم عمل الإسعافات اللازمة.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مامور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول 8 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية، حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس الصحراوى امام وحدات المظلات وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات وجار تحرير المحضر اللازم.