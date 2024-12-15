غدا .. المجلس الأعلى للثقافة يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي ، احتفالية "من القلم إلى الخوارزمية: أصالة الحرف وحداثة الفكر" تنظمها لجنة الشعر ومقررها الدكتور مصطفي نوفل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

تتضمن الإحتفالية جلستين نقديتين يناقش فيهما عددا من الموضوعات منها، اللغة والهوية ، رؤي نقدية لتطوير المناهج التعليمية.



وسوف تناقش الجلسة الثانية اللغة والإبداع الشعري في ظل الذكاء الاصطناعي

يشارك بالجلسة الأولى والتي تبدأ بكلمة الدكتور يوسف نوفل مقرر لجنة الشعر ويديرها الدكتور عادل ضرغام ، ويتحدث

فيها الدكتور أحمد يوسف الدكتور محمد عبد الله الخولي الدكتور محمد سليم شوشة.

الجلسة الثانية يديرها ، الأستاذ عماد غزالي، ويشارك فيها الدكتور محمد حسنين الضلع ، والدكتور محمد حجاج.

ثم تختتم الإحتفالية بأمسية شعرية يديرها الشاعر أحمد حسن ، ويشارك فيها من الشعراء عاطف عبد العزيز -ريم أحمد المنجي - فارس خضر -محمد خالد الشرقاوي -محمد عكاشة محمد مغاوري - مصطفي مقلد - منال الصناديقي.

تقام الاحتفالية غدا الإثنين، في الساعة السادسة مساءً بقاعة المجلس .