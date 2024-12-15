أزمة تجنيد "الحريديم".. الحاخام الأكبر يرفض انضمامهم للجيش الإسرائيلي ونتنياهو يستنكر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحاخام الأكبر السابق، يتسحاق يوسف، صرّح بأن حتى العاطلين عن العمل من الحريديم لا يُسمح لهم بالانضمام إلى الجيش.

من جانبه، أدان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، هذه التصريحات، مؤكدًا أنها تستحق الشجب من جميع الأطياف السياسية.

كما أصدر ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيانًا يرفض فيه تصريحات الحاخام، مشددًا على أن أي دعوة لرفض الخدمة العسكرية غير مقبولة.

بدوره، وصف زعيم حزب "معسكر الدولة"، بيني جانتس، هذه الدعوات بأنها خطيرة، باطلة، وغير شرعية. فيما اعتبر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، الدعوات المتكررة للحاخام ضد التجنيد الإجباري غير قانونية وتمثل تهديدًا خطيرًا لوحدة وتماسك المجتمع الإسرائيلي.