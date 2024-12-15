ads
الأحد 15 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أزمة تجنيد "الحريديم".. الحاخام الأكبر يرفض انضمامهم للجيش الإسرائيلي ونتنياهو يستنكر

الحاخام الأكبر السابق
الحاخام الأكبر السابق يتسحاق يوسف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحاخام الأكبر السابق، يتسحاق يوسف، صرّح بأن حتى العاطلين عن العمل من الحريديم لا يُسمح لهم بالانضمام إلى الجيش.

من جانبه، أدان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، هذه التصريحات، مؤكدًا أنها تستحق الشجب من جميع الأطياف السياسية. 

كما أصدر ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيانًا يرفض فيه تصريحات الحاخام، مشددًا على أن أي دعوة لرفض الخدمة العسكرية غير مقبولة.

بدوره، وصف زعيم حزب "معسكر الدولة"، بيني جانتس، هذه الدعوات بأنها خطيرة، باطلة، وغير شرعية. فيما اعتبر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، الدعوات المتكررة للحاخام ضد التجنيد الإجباري غير قانونية وتمثل تهديدًا خطيرًا لوحدة وتماسك المجتمع الإسرائيلي.

 

الحاخام الأكبر السابق المعارضة الإسرائيلية الوزراء بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد