"متبقيات المبيدات" يعقد سيمنارا علميا حول تعزيز كفاءة إنتاج غذاء آمن

أعلنت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لـ مركز البحوث الزراعية، عن قيام المعمل بتنظيم سيمنار علمي حول "التدريب الأفضل من أجل غذاء أكثر أمانًا" (Better Training for Safer Food - BTSF) بمقر المعمل والتي ألقاها الدكتور محمود سمير محمد، الباحث بالمعمل، وذلك بعد مشاركته في تدريب دولي رفيع المستوى نظمه الاتحاد الأوروبي باليونان بهدف تعزيز الكفاءة العلمية والفنية للمتخصصين في مجال تحليل الأغذية.

تناول السيمنار عدة نقاط من أهمها القوانين والتشريعات الأوروبية حيث تم استعراض أهم التحديثات في التشريعات الأوروبية المتعلقة بسلامة الأغذية، خاصة تلك المرتبطة بتحليل متبقيات المبيدات.

وتم التأكيد على أهمية تطبيق هذه التشريعات لضمان سلامة الشحنات الغذائية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما تضمنت المحاضرة العلمية أحدث التقنيات التحليلية في مجال تحليل متبقيات المبيدات وأهمية دقة وكفاءة هذه التقنيات في تقديم نتائج موثوقة، إضافة إلى أهم التحديات العالمية التي يواجهها العالم في هذا المجال، مثل ظهور مبيدات جديدة تتطلب تطوير طرق تحليلية مبتكرة، بالإضافة إلى التعقيدات المرتبطة بتغيرات التشريعات الدولية، واشتمل السيمنار على طرق تعزيز الصادرات المصرية من حيث كيفية تحسين جودة الشحنات الغذائية المصرية لتكون متوافقة تمامًا مع معايير الاتحاد الأوروبي، مما يسهم في تعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

جاءت هذه المحاضرة كخطوة مهمة نحو نقل الخبرات وتعزيز المعرفة العلمية بين الباحثين في المعمل، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجال سلامة الغذاء وفي إطار تعزيز كفاءة منظومة الإنتاج والتصدير لغذاء آمن.

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