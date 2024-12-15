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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بطريرك الموارنة: سوريا هي مهد المسيحية

ارشيف
ارشيف
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وجّه بطريرك الموارنة بلبنان الكاردينال مار بشاره الراعي التّحيّة إلى مطارنة وأبناء الإبراشيّات المارونيّة الثّلاث في كلّ من حلب ودمشق واللاذقيّة، وإلى سائر الكنائس الكاثوليكيّة والأرذوكسيّة والإصلاحيّة الزّاهرة في سوريا وذلك في ضوء الأحداث الّتي جرت في ​سوريا الأسبوعين الأخيرين.

وقال الراعي إنّ سوريا هي مهد المسيحيّة المتجذّرة فيها منذ بدايتها. وبالتّالي، عاش المسيحيّيون فيها بإخلاص لها، وأعطوها من صميم قلوبهم لحماية العيش المشترك والعدالة والسّلام والحريّة وحقوق الإنسان.

يذكر أن قد لبى الأسبوع دعوة الرّئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون للمشاركة في إعادة فتح كاتدرائيّة Notre Dame de Paris، بعد ترميمها من الحريق الأسبوع الماضي.

 


 

 

 

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