القاهرة الإخبارية: القصف الإسرائيلي طال مركز البحوث العلمية في محافظة حما السورية

قال خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق، إن الاستهدافات الإسرائيلية بالأمس ركزت على مناطق الجنوب في سوريا، وهما محافظتي درعا والسويداء، مشيرا إلى أنه جرى قصف كتيبة للرادار وأخرى دفاع جوي في بلدة محجة في ريف درعا الشمال الشرقي.

وأضاف «هملو»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه تم استهداف مقرات للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في بلدتي تل منين وحفير التي تقع شمال العاصمة دمشق، مشيرا إلى عنف وشدة القصف الإسرائيلي على هاتين البلدتين لدرجة جعلت زجاج النوافذ بالمناطق القريبة من القصف تحطمت، وذلك بحسب ما ذكره الأهالي.

وأشار، إلى أن القصف الإسرائيلي طال مركز البحوث العلمية في محافظة حما ومستودعات للفرقة 18 في محافظة حمص، متابعا: «تواصلنا مع مصادر في تلك المناطق، وقالت إن القصف هذه المرة لم يدمر قواعد الصواريخ أو مضادات الدفاع الجوي والطائرات بل كان استهداف للمباني الإدارية في تلك القواعد».



