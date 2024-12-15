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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية: ضبط 3 أطنان مواد خام و715 ألف عبوة أدوية وأقراص مكملات غذائية مجهولة المصدر

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط منشأة مخالفة تعمل في مجال الأدوية بناحية السادات بحوزتها عدد كبير من الادوية والمستلزمات الطبية وذلك بالتنسيق التام مع مباحث التموين وهيئة الدواء المصرية .


حيث  نجحت مباحث التموين  خلال حملة تفتيشية مكبرة من ضبط 715 ألف عبوة وأقراص مكملات غذائية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر  داخل شكائر غير مدون عليها بيانات ،3 أطنان مواد خام للتصنيع و21  ألف عبوة وكرتونة فارغة  مدون عليها بيانات خاصة لمكملات غذائية جاهزة التعبئة ، بالإضافة إلى ضبط خط إنتاج كامل مكون من 9 ماكينات بأحد الكيانات المخالفة، وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الواقعة. 
 

وشدد المحافظ على ضرورة مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط  المخالفين والسلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.

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