المطران عطا الله حنا يترأس القداس الإلهي في كنيسة القديس جاورجيوس بمدينة اللد

وصل المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس صباح اليوم الأحد، إلى مدينة اللد بفلسطين، حيث ترأس القداس الإلهي في كنيسة القديس جاورجيوس.



شارك في القداس عدد كبير من أبناء الطائفة الأرثوذكسية والمؤمنين من مختلف المناطق، وسط أجواء روحانية مفعمة بالإيمان ، وألقى المطران عطا الله كلمة خلال القداس، أكد فيها على أهمية التمسك بالإيمان والقيم الروحية، مشيدًا بدور الكنيسة في تعزيز السلام والمحبة بين الجميع.

وتعد كنيسة القديس جاورجيوس واحدة من أبرز المعالم المسيحية في اللد، وتحظى بمكانة خاصة لدى المؤمنين ، ويأتي هذا القداس كجزء من الجهود التي يبذلها المطران عطا الله حنا لتعزيز الحضور المسيحي والروحي في الأرض المقدسة.