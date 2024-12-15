فيروس مميت مرتبط بالخفافيش يهدد سكان ولاية "كوينزلاند" الأسترالية

دعت السلطات الصحية في أستراليا سكان ولاية كوينزلاند إلى توخي الحذر وتجنب لمس الخفافيش سواء الحية أو الميتة بسبب خطر الإصابة بفيروس ليساوهو مرض فيروسي قاتل لا علاج له بعد ظهور الأعراض وفقا لما نشرته مجلة ديلي ميل.



ويشير الخبراء إلى أن فيروس ليسا ينتمي إلى نفس العائلة الفيروسية التي تضم داء الكلب وهو من أخطر الأمراض الفيروسية التي قد تسبب الشلل والهذيان والتشنجات والموت. وينتقل الفيروس عبر العضات أو الجروح المكشوفة.

ويؤكد الخبراء على أهمية العلاج الفوري لتجنب تطور الأعراض المميتة نظرا لأسباب الخطر المتزايد حيث شهدت ولاية كوينزلاند ارتفاعًا في حالات سقوط الخفافيش بسبب الحرارة الشديدة ومتلازمة شلل الخفافيش الطائرة وهي حالة غامضة تسبب فقدان الخفافيش قدرتها على الحركة والطيران مما دفع السلطات إلى التحذير من لمس الخفافيش التي تسقط من الأشجار أو الأرض.

وكانت قد أكدت الدكتورة هايدى كارول أحد مسؤولي الصحة فى كوينزلاند علي ضرورة اتباع الإرشادات الوقائيةو عدم التعامل مع الخفافيش مباشرة.



وتقول إذا تعرض شخص للعض أو الخدش يجب غسل الجرح فورًا بالماء والصابون لمدة خمس دقائق على الأقل واستخدام مطهر إن توفر ثم التوجه إلى الطبيب للحصول على العلاج الوقائي الفوري.

حيث انه تم الإبلاغ عن ثلاث حالات إصابة بفيروس ليسا في أستراليا جميعها في ولاية كوينزلاند وقعت في أعوام 1996 و1998 و2013 وانتهت جميعها بالوفاة.

كما تعد متلازمة شلل الخفافيش الطائرة

هذه المتلازمة الغامضة و التي اكتُشفت في ديسمبر 2020 والتي تصيب نوعين من الخفافيش في أستراليا وهم الخفافيش ذات الرأس الرمادي والخفافيش الصغيرة ذات اللون الأحمر.

وتشمل الأعراض الشلل وضعف الأطراف صعوبة البلع والتنفس وبروز اللسان ورغم الدراسات المستمرة يظل السبب الدقيق لهذه المتلازمة غير معروف.