ads
الأحد 15 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

استطلاع ياباني: تراجع نسبة تأييد حكومة إيشيبا إلى 36.5%

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 كشف استطلاع رأي أجرته وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ اليوم الأحد، أن نسبة تأييد حكومة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا انخفضت بمقدار 3.5 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع أجري الشهر الماضي، لتصل إلى 36.5%.
وبحسب الاستطلاع -الذي أجرته الوكالة اليابانية عبر الهاتف لمدة أسبوع- أن 73.4% من المشاركين يشعرون بالقلق من أن الاضطرابات السياسية الأخيرة في كوريا الجنوبية، والتي اندلعت بسبب إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية، ربما تؤثر على العلاقات الثنائية مع اليابان.
 

اليابان استطلاع راي