استطلاع ياباني: تراجع نسبة تأييد حكومة إيشيبا إلى 36.5%

كشف استطلاع رأي أجرته وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ اليوم الأحد، أن نسبة تأييد حكومة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا انخفضت بمقدار 3.5 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع أجري الشهر الماضي، لتصل إلى 36.5%.

وبحسب الاستطلاع -الذي أجرته الوكالة اليابانية عبر الهاتف لمدة أسبوع- أن 73.4% من المشاركين يشعرون بالقلق من أن الاضطرابات السياسية الأخيرة في كوريا الجنوبية، والتي اندلعت بسبب إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية، ربما تؤثر على العلاقات الثنائية مع اليابان.

