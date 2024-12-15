كشف استطلاع رأي أجرته وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ اليوم الأحد، أن نسبة تأييد حكومة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا انخفضت بمقدار 3.5 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع أجري الشهر الماضي، لتصل إلى 36.5%.
وبحسب الاستطلاع -الذي أجرته الوكالة اليابانية عبر الهاتف لمدة أسبوع- أن 73.4% من المشاركين يشعرون بالقلق من أن الاضطرابات السياسية الأخيرة في كوريا الجنوبية، والتي اندلعت بسبب إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية، ربما تؤثر على العلاقات الثنائية مع اليابان.
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استطلاع ياباني: تراجع نسبة تأييد حكومة إيشيبا إلى 36.5%
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كشف استطلاع رأي أجرته وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ اليوم الأحد، أن نسبة تأييد حكومة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا انخفضت بمقدار 3.5 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع أجري الشهر الماضي، لتصل إلى 36.5%.
كشف استطلاع رأي أجرته وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ اليوم الأحد، أن نسبة تأييد حكومة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا انخفضت بمقدار 3.5 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع أجري الشهر الماضي، لتصل إلى 36.5%.