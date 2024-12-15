أوكرانيا تسجل 292 اشتباكا قتاليا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي آخر 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /الأحد/، تسجيل 292 اشتباكًا قتاليًا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي آخر 24 ساعة.

وذكرت الهيئة ـ في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية ـ أن المناطق الأكثر سخونة في اشتباكات الأمس كانت في اتجاهات سيفيرسك وبوكروفسك وكوراخوف وكورسك.

وأضاف البيان" أنه وفقًا للمعلومات المحدثة، نفذت القوات الروسية أمس ضربة صاروخية و61 غارة جوية على مواقع وتمركزات قوات الدفاع الأوكرانية، باستخدام صاروخين و99 قنبلة جوية موجهة، بالإضافة إلى ذلك، نفذ الروس أكثر من 5000 قصف مدفعي، بما في ذلك 158 باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "MLRS"، ونشروا أكثر من 3000 طائرة بدون طيار انتحارية".

وتابع البيان" أن القوات الأوكرانية تواصل، مع ذلك، إلحاق خسائر بالقوات الروسية في الأفراد والمعدات من خلال العمليات النشطة؛ مما أدى إلى استنزاف الروس على طول خط المواجهة بالكامل وفي عمق العمق".