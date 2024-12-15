عبدالفتاح الجبالي: حرية الصحافة تبدأ من تطوير الأوضاع المادية

قال الدكتور عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، في البداية أعبر عن امتناني بوجودي اليوم بينكم، لا توجد مجاعة في دولة تتمتع بحرية الصحافة.

وأوضح "الجبالي" خلال المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين: تطوير الصحافة وحرياتها يبدأ من تطوير أوضاعها المادية.

وأضاف: المؤسسات الصحفية تعاني من مشاكل حديثة بما يتعلق بمستلزمات الإنتاج، وأسعار الورق، ويوجد لدينا مشكلة اقتصادية، ويوجد لدينا مشاكل في الديون وهي الفكرة الأساسية وهي مديونية الضرائب.

وانطلقت أمس السبت فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بحضور ومشاركة واسعة من المتخصصين والجمعية العمومية.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين.