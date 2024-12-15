"إيرباص" تحدث 18 مروحية طراز "إن إتش 90" وفق رغبة سلاح الجو السويدي

كشف مسؤول بارز في شركة "إيرباص" عن أن الشركة الأوروبية، المتخصصة في تصنيع الطائرات المدنية والعسكرية، ومقرها تولولز الفرنسية، انتهت من إجراء تعديلات وتحديثات على 18 طائرة هليكوبتر حسب رغبة "سلاح الجو السويدي" الذي طلب إجراء تعديلات على قدراتها لتلائم تنفيذ مهام جديدة.

وقالت دورية "جينز" العسكرية الدولية إن "هيئة المهمات الدفاعية السويدية" استلمت بصفة رسمية الطراز النهائي المعدل للمروحيات من طراز "إن إتش90" (التي يطلق عليها سلاح الجو السويدي طراز "إتش كيه بي 14")، داخل مصنع "إيرباص للمروحيات"، المخصص لإنتاج وتعديل الطائرات الهليكوبتر في بلدية ماريجناني، جنوبي فرنسا.

وبينت أن المروحيات المعدلة سيتم إعادتها مرة أخرى إلى السويد في مطلع العام المقبل 2025.

بهذه المناسبة، قال رئيس مهمات الطيران والفضاء في "هيئة المهمات الدفاعية السويدية"، لارس هيلمريتش، "إن هذه الاحتفالية تشير إلى انتهاء عملية التعديل التي استمرت سنوات عديدة، وجرى من خلالها تحديث الطائرات المروحية، بطرازيها البري والبحري، وفق القدرات العملياتية الكاملة، التي طلبتها القوات المسلحة السويدية."

بينت دورية "جينز" أن التسليم الرسمي للشكل النهائي لمروحيات طراز "إتش كيه بي 14 إف"، المضادة للغواصات، جاء بعد عام كامل من الانتهاء من تسليم مروحيات "إتش كيه بي 14 إي"، المخصصة لأغراض البحث والإنقاذ، والتي سُلمت للسويد في ديسمبر من العام الماضي 2023، بعد إجراء التعديلات المطلوبة عليها.

وأصبح "سلاح الجو السويدي" لديه في الخدمة حاليًا تسع مروحيات "إتش بي كيه 14 إف" وتسع أخرى من طراز "إتش بي كيه 14 إي" وفق مقوماتها النهائية المعدلة (التي تُقسم بالتساوي بين مروحيات مضادة للغواصات، ومروحيات للبحث والإنقاذ، وقد تغيرت مهامها عمّا كانت عليه عند استلام السويد لها في عام 2011، وذلك في إطار التحول الذي طرأ على أهداف البلاد العملياتية، إذ باتت أكثر رغبة في الحصول على قدرات مضادة للغواصات في ضوء تدهور علاقاتها مع روسيا).

تشير الدورية إلى أن مروحيات "إيرباص" من طراز "إن إتش90" الموجودة في الخدمة حاليًا لدى "سلاح الجو السويدي" هناك سرب مروحيات في "قاعدة لوليا الجوية"، وسربان في "قاعدة لينكوبينج-مالمين" الجوية، وثلاثة أسراب هليكوتر في "قاعدة رونيبي" الجوية.