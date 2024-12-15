أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح برئاسة الدكتور إسلام عساف، اليوم الأحد، نجاح الفريق الجراحي بمستشفى الحمام المركزى في إجراء أول عملية جراحية لتثبيت الفقرات، ضمن استحداث جراحات المخ والأعصاب التخصصية بالمستشفي المركزي.

وأوضح وكيل الوزارة أن المصاب كان يعانى من كسر بالفقره الظهرية الثانية عشر، بعد سقوطه من أعلى مبنى، وتمت عمليه تثبيت الكسر بواسطه شرائح ومسامير.

وتم تحضير المصاب والتأكد من لياقته الطبية ضمن تنسيق متكامل مع فريق أطباء التخدير والعنايه المركزة، وتم إجراء الجراحه بنجاح وخروج الحالة إلى القسم الداخلي بالمستشفى وحالته الصحية مستقرة و مازال تحت المتابعة.

قام بالجراحة الدكتور عمرو علبة أخصائي جراحة المخ والأعصاب، بمشاركة الدكتور تامر حنفى أخصائي التخدير ، وفريق العمليات التمريض ميس ناظله سالم عبد الحميد، وميس ساميه صلاح حسن، وميس سهيله صلاح عبد الحليم، وفني الأشعة محمود سلامه محمد.

يأتي ذلك كبداية لتفعيل قوائم جراحات المخ والأعصاب لخدمة مدينه الحمام وقطاعات المنطقة الشرقية من المحافظة.

ويتقدم جميع العاملين بمديرية الصحة بمطروح بخالص الشكر والتقدير إلى السادة الأطباء والتمريض و الخدمات الفنية و المعاونة على هذا التناغم، وتؤكد المديرية حرصها الدائم على تشجيع إجراء مثل هذه التداخلات المعقدة بالأساليب العلمية الحديثة بما يضمن توفير خدمة طبية متميزة علميا وفنيا بمحافظة مطروح.

صحة مطروح: نجاح أول عملية في تخصص المخ والأعصاب بمستشفى الحمام المركزي

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